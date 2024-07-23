Подросток погиб при обрушении потолка в торговом центре в российском городе

В Красноярске 17-летний парень погиб при обрушении стены в торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Уточняется, что ЧП произошло в торговом центре «Атриум» на Взлетной улице. Трое молодых людей в возрасте 17, 18 и 19 лет проводили в здании ремонтные работы, в какой-то момент на рабочих рухнул навесной потолок.

В момент обрушения все трое пострадали, несовершеннолетний погиб при транспортировке в больницу. Двое других рабочих были доставлены в травматологию.

Выяснилось, что молодые люди занимались демонтажом стен и вывозом строительного мусора, а договоры с ними заключены не были. Техника безопасности на рабочих местах также не была соблюдена.

В настоящий момент по факту произошедшего организована проверка.

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