Россиянка взяла с собой в гости младенца и утром обнаружила его с пробитой головой

Жительница Челябинска отправилась в гости к подруге и взяла с собой новорожденного сына. Женщина осталась на ночь, а утром обнаружила своего малыша мертвым.

Как пишет Telegram-канал Ural Mash, у ребенка была пробита голова.

Уточняется, что в квартире помимо убитой горем матери и хозяйки также находился пятилетний сын подруги.

«Ночью они все спали, а утром мать обнаружила сына мертвым», - отмечает канал.

По факту преступления региональный Следственный комитет начал проверку. Мать погибшего ребенка проверили на полиграфе, ее подругу отправили на допрос.

Ранее на турбазе в Сакском районе Крыма погиб годовалый ребенок. Мальчик остался без присмотра родителей и запутался в проводе напольного электрического вентилятора, вследствие чего задохнулся.