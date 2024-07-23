Россиянка взяла с собой в гости младенца и утром обнаружила его с пробитой головой
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Жительница Челябинска отправилась в гости к подруге и взяла с собой новорожденного сына. Женщина осталась на ночь, а утром обнаружила своего малыша мертвым.
Как пишет Telegram-канал Ural Mash, у ребенка была пробита голова.
Уточняется, что в квартире помимо убитой горем матери и хозяйки также находился пятилетний сын подруги.
«Ночью они все спали, а утром мать обнаружила сына мертвым», - отмечает канал.
По факту преступления региональный Следственный комитет начал проверку. Мать погибшего ребенка проверили на полиграфе, ее подругу отправили на допрос.
Ранее на турбазе в Сакском районе Крыма погиб годовалый ребенок. Мальчик остался без присмотра родителей и запутался в проводе напольного электрического вентилятора, вследствие чего задохнулся.