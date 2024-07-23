Неизвестный выстрелил в российского семиклассника из пневматики

Неизвестный выстрелил в 14-летнего школьника в деревне Разметелево Ленинградской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, накануне у подъезда дома по улице Разметелевской местные жители обнаружили несовершеннолетнего, в ноге которого застряла пуля от пневматического оружия.

Очевидцы вызвали ребенку скорую, и бригада медиков госпитализировала пострадавшего в больницу до приезда наряда полиции. В медучреждении у школьника зафиксировали ранение правой голени, его состояние удовлетворительное.

Сотрудники полиции выяснили, что ученик седьмого класса одной из санкт-петербургских школ гулял в карьере деревни Разметелево, когда почувствовал боль в ноге. Обстоятельства произошедшего начали устанавливать.

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