Подросток погиб при нападении вооруженного мечом мужчины

В Лондоне погиб 13-летний подросток в результате нападения вооруженного самурайским мечом мужчины. Об этом сообщил старший суперинтендант лондонской полиции Стюарт Белл, передает The Guardian.

«С глубокой грустью я подтверждаю, что один из раненых в результате инцидента, 13-летний мальчик, погиб», — заявил Белл.

В настоящий момент в больнице находятся четверо пострадавших – двое прохожих и двое полицейских. Как уточнил Белл, ранения правоохранителей были «серьезными» и потребовали хирургического вмешательства, но сейчас их жизням ничего не угрожает.

Самого 36-летнего нападавшего обезвредили электрошокером, он находится под стражей. Правоохранители проверяют наличие у злоумышленника психических заболеваний.

Ранее стало известно, что девятилетний мальчик из Приамурья погиб под колесами мусоровоза.

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