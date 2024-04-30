Пенсионер перевел 1,5 млн рублей «мэру Москвы» и «генералу ФСБ»

В Москве 75-летнего пенсионера «развели» на 1,5 млн рублей фейковые Сергей Собянин и генерал ФСБ. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, с пожилым москвичом связалась девушка, которая представилась секретарем мэра Москвы, и рассказала, что в ближайшее время ему позвонит сам Сергей Собянин. Вскоре пенсионеру действительно позвонил «мэр столицы» - злоумышленник, использовавший технологию дипфейк. «Градоначальник» убедил мужчину в том, что через его банковский счет похитили государственные средства, а для решения этой проблемы необходимо сотрудничество с ФСБ.

Затем с россиянином связался другой аферист, который выдал себя за генерал-полковника ФСБ. Он подтвердил информацию, которую сообщил «Собянин». Помимо этого, на электронную почту москвича пришло письмо с приглашением на видеоконференцию, якобы от мэрии.

Поверив мошенникам, пенсионер перевел им 1,5 млн рублей в два этапа. После этого злоумышленники, которые выдавали себя за мэра Собянина и генерала ФСБ, пропали. Тогда пенсионер понял, что стал жертвой мошенников, и обратился за помощью в полицию.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина получил ножевые ранения во время драки за шаурму.