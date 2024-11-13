В Москве 14-летнюю девочку ударили ножом во время квеста «Кожаное лицо». Сотрудник также сломал подростку палец. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, все произошло еще в апреле 2024 года. 14-летняя девочка захотела попасть на квест «Техасская резня. Кожаное лицо», хотя он предназначался для более взрослой публики. Но организатор ее пропустила. В ходе игры аниматор ударил несовершеннолетнюю ножом по руке и сломал ей палец.

Отмечается, что актер и организатор квеста стали фигурантами дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, что недавно похожая история произошла с еще одним квестом в Москве. Сотрудник игры «Последняя экскурсия. Выжить любой ценой» 6 ноября выстрелил в шею 19-летней девушке. Пострадавшей оказали необходимую помощь и отпустили домой. Организатор сообщила, что сотрудника накажут.

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