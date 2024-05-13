Девочка-подросток из Перми избивает сверстниц и снимает на видео расправу над ними

В Перми девочка-подросток избивает школьниц и снимает это на видео. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Подписчики Мизулиной рассказали, что несовершеннолетняя избивает сверстниц в возрасте 10−14 лет, снимает на видео и выкладывает в социальные сети.

Ролики с избиениями подростков появились в социальных сетях. Девочка избила сверстницу, нанося ей удары по голове и телу. Весь процесс снимали на телефон знакомые дебоширки.

Местные жители пишут в соцсетях, что это не первая драка с участием девочки. По их словам, есть несколько роликов, где жертвами стали разные подростки.

В Следкоме РФ пояснили, что по факту случившегося будет организована проверка, о которой будет доложено председателю ведомства.

Ранее в Подмосковье задержали подростка, собиравшегося расстрелять детей в школе. Девятиклассник вел переписку с «куратором» и советовался с ним, что и как ему делать.

Также мы писали, что россиянин сломал лопату о голову сына и попытался зарезать жену. Подробнее читайте здесь.