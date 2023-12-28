В Подмосковье задержали подростка, собиравшегося расстрелять детей в школе

В Подмосковье задержали 15-летнего подростка, который собирался устроить расстрел учеников в школе. Девятиклассник вел переписку с «куратором» и советовался с ним, что и как ему делать. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, несовершеннолетний житель Егорьевска планировал пронести оружие в стены учебного заведения и убить детей. Выяснилось, что мальчик состоял в террористической группе в Сети, где велись обсуждения массовых расправ над школьниками. Там подросток познакомился с так называемым «куратором», который в последствии стал ему подсказывать, где купить огнестрельное оружие, как его хранить и каким образом следует совершить преступление.

Осуществить задуманное у мальчика в итоге все-таки не получилось, так как его попытку вовремя предотвратили. Девятиклассника задержали сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более несовершеннолетних общеопасным способом» и «Участие в деятельности террористической организации».

Ранее стрельба в школе произошла в городе Брянске. Девочка пришла на урок с ружьем и убила одну из одноклассниц, после чего покончила с собой.