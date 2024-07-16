Подросток из Дагестана изнасиловал младшего брата

В Дагестане 16-летний подросток изнасиловал 12-летнего брата. О произошедшем сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Мать парней воспитывает одна троих детей. На старшего сына постоянно жаловались учителя из-за прогулов в школе. Но на этом его хулиганства не остановились. Подросток год назад заманил 12-летнего брата в сарай и там над ним надругался.

О произошедшем узнала их мать. Женщина привела сына в отдел — он признал вину и сейчас находится в изоляторе.

Возбуждено уголовное дело.

До этого двое нелегальных мигрантов изнасиловали спящих девушек в ночь с 8 на 9 июля в квартире на проспекте Мира. Один из них снимал все происходящее на телефон.

Также в Ленобласти 62-летнего мужчину подозревают в издевательствах над маленькой внучкой. Мама 10-летней девочки обвиняет его в том, что он избивал и насиловал ребенка.