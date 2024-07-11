Тушил сигареты об руку, избивал и насиловал: 62-летнего россиянина подозревают в истязании 10-летней внучки

В Ленобласти 62-летнего мужчину подозревают в издевательствах над маленькой внучкой. Мама 10-летней девочки обвиняет его в том, что он избивал и насиловал ребенка. Подробности сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Женщина рассказала, что на протяжении года дедушка подвергал внучку сексуальному насилию. Также, по ее словам, он тушил о ее руку сигареты и бил. 10 июля россиянин вновь напал на школьницу, после чего ее пришлось везти в больницу. Врачи диагностировали рану плеча, ушиб головы и гематомы на ногах. Отмечается, что издевался мужчина над ребенком в ванной комнате.

После обращения матери девочки в полицию подозреваемого в насилии задержали. Возбуждено уголовное дело по статье за действия сексуального характера в отношении ребенка до 14 лет. Обвиняемого допрашивают.

Ранее в Москве трое мигрантов напали на редактора канала «Матч ТВ», двое из них ее изнасиловали. В полиции женщина рассказала, как ей удалось сбежать от преступников и обратиться в правоохранительные органы.