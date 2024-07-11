Нелегальные мигранты изнасиловали двух спящих девушек в Останкинском районе

Двое нелегальных мигрантов изнасиловали спящих девушек в ночь с 8 на 9 июля в квартире на проспекте Мира.

Пьяные мужчины сперва убедились, что две малознакомые девушки спят и находятся в беспомощном состоянии, а затем изнасиловали их. Один из них снимал все происходящее на телефон. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц).

Полиция задержала выходцев из Киргизии, они уже допрошены и в настоящее время находятся в статусе обвиняемых. В рамках расследования уголовного дела по местам проживания обоих проведены обыски и изъят тот самый мобильный телефон.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета, ведомство будет ходатайствовать перед Останкинским районным судом об аресте.

В СК отметили, что обвиняемые находятся на территории России в нарушение миграционного законодательства.

Ранее мы сообщали, что трое мигрантов в том же районе изнасиловали сотрудницу «Матч ТВ» рядом с телецентром «Останкино», когда она шла домой после ночной смены. Как выяснилось, насильники были выходцами из Узбекистана. По данным следствия, двое совершили изнасилование, а третий наблюдал за происходящим. Все трое в данный находятся под арестом.