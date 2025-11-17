Подростки жестоко избили перенесшую трепанацию черепа девочку-инвалида в ДНР

В Донецкой Народной Республике подростки толпой избили девочку-инвалида, перенесшую трепанацию черепа. Инцидент произошел в Макеевке.

Как сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе, девочку избили в Ханженково. В результате девочка получила серьезные травмы на теле и лице.

По предварительным данным, незадолго до нападения ей сделали трепанацию черепа, поскольку она страдала от судорог и приступов эпилепсии.

На ситуацию обратил внимание следком ДНР. Организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

