Подростки избили восьмилетнюю девочку, которую несколько месяцев буллили из-за лишнего веса

В Хабаровске трое подростков избили восьмилетнюю ученицу второго класса из-за лишнего веса. Как сообщает Telegram-канал «112», до этого школьники несколько месяцев травили девочку.

Стало известно, что девочка подвергалась буллингу со стороны других учеников в течение полугода. Причиной тому стала ее внешность, а именно — лишний вес. В итоге все привело к тому, что хулиганы решили избить второклашку и напали на нее на улице.

Нападение попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как трое подростков подвергают девочку издевательствам, потом толкают и бьют. Сообщается, что мама потерпевшей написала заявление в полицию.

Однако, как позже объяснили каналу родители других учащихся, девочку никто не избивал. Она якобы сама постоянно задирала старшеклассников, что в итоге и переросло в шуточную драку.

Ранее мы сообщали о том, что сын покойного Кирилла Толмацкого, известного как Децл, подвергался буллингу в школе. Наследник рэпера Антоний рассказал, что над ним издевались фанаты Тимати.