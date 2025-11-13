В московской школе отец пятиклассника избил учителя

В Москве отец пятиклассника избил учителя в школе. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.

По данным источника, все произошло в четверг, 13 ноября, в учебном заведении на северо-востоке столицы. Мужчина, чей ребенок учится в пятом классе, устроил драку с учителем.

На место происшествия вызвали скорую помощь и полицию. Состояние пострадавшего педагога сейчас уточняется. Правоохранительные органы начали проверку в отношении отца ребенка, а сама школа проведет внутреннее расследование.

В Департаменте образования Москвы заявили, что такие ситуации нельзя замалчивать. Любые проявления жестокости и рукоприкладства должны строго наказываться по закону. Там также подчеркнули, что дети учатся поведению у взрослых, и агрессия недопустима.

