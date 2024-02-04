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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 04 февраля 2024, 13:35
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Прожили вместе 4 года: мужчина лишился глаза из-за возлюбленной и меткого броска стакана

В Петербурге девушка лишила возлюбленного глаза метким броском стакана в клубе .
Прожили вместе 4 года: мужчина лишился глаза из-за возлюбленной и меткого броска стакана

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью одному из посетителей ночного клуба в Петербурге. Мужчина лишился глаза после того, как повздорил со своей второй половинкой, с которой уже 4 года находится в отношениях, передает 78.ru.

Инцидент произошел в заведении на Заневском проспекте. Ночью там отдыхала пара. В какой-то момент между возлюбленными началась ссора, которая закончилась тем, что девушка бросила в своего партнера стакан.

Стекло попало в глаз мужчине. Спасти орган зрения не удалось. Врачи провели операцию пострадавшему петербуржцу по удалению остатков яблока. Его вторую половинку задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Северной столице задержали популярного блогера Корнея Тарасова. Молодой человек принял участие в уличной драке.

Источник фото:Freepik
Источник:78.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
травма
отношения
глаз