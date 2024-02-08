Бабушка предложила сделать компресс: младенец попал в больницу с ожогами после лечения на дому

В Саранске трехмесячный младенец был госпитализирован с ожогами после использования компресса из картофеля. Взрослые лечили мальчика на дому от ОРВИ. Об этом информирует пресс-служба Управления Министерства внутренних дел по республике Мордовия.

По данным правоохранительных органов, информация о пострадавшем ребенке поступила из детской больницы. Бригада скорой помощи доставила малыша с ожогами на спине в медицинское учреждение.

По словам матери младенца, ребенок болел ОРВИ, и семья решила лечить его дома, не обращаясь за медицинской помощью. По совету бабушки, 26-летняя мать применила к малышу компресс, накладывая на тело завернутый в полотенце вареный картофель.

В результате этой процедуры на спине ребенка появились ожоги. В настоящее время проводится проверка по данному инциденту. Отмечается, что семья, в которой воспитывается мальчик – благополучная.

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Кроме того, стало известно, что в Санкт-Петербурге 14-летняя школьница загорелась в ходе приготовления блинов. Девочка захотела пожарить дома блины. В ходе готовки у подростка загорелась футболка. На место инцидента вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила петербурженку в больницу.