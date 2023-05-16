Подростки «поздравили» именинника петардой в лицо в Петербурге

В Санкт-Петербурге молодой человек получил неприятный и даже опасный «подарок» на день рождения. Подростки бросили имениннику в лицо петарду. Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, инцидент произошел 15 мая в Невском районе, на Запорожской улице. Неизвестные бросили в лицо молодому жителю петарду, после чего он срочно обратился в больницу.

Врачи осмотрели мужчину и диагностировали у него рваную ушибленную рану кисти. Сообщается, что пациент находится в удовлетворительном состоянии и уже отпущен домой. Неприятный сюрприз случился прямо в его день рождения, пострадавшему исполнилось 23 года.

Ранее мы писали о том, как в Хакасии ученик пятого класса выстрелил зубочисткой из винтовки и пробил глаз другу. Происшествие произошло 14 мая в одном поселке. Тогда мальчик играл со своим старшим товарищем, но в один момент все вышло из-под контроля.

Еще одна история произошла в Омске. Там житель разозлился из-за шумевших под окнами студентов и выстрелил одному из них в лицо. Когда терпение россиянина подошло к концу, он достал оружие и начал стрелять. Так, одна из пуль угодила 17-летнему парню прямо в лицо, задев нос.