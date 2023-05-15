Пятиклассник из Хакасии выстрелил зубочисткой из винтовки и пробил глаз другу. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

По информации источника, происшествие произошло 14 мая в одном поселке. Тогда мальчик играл со своим старшим товарищем, но в один момент все вышло из-под контроля.

«Школьник взял пневматическую винтовку и выстрелил зубочисткой в сторону приятеля. Палочка пронзила подростку левый глаз», — сообщил порталу осведомитель.

Известно, что потерпевшего доставили в офтальмологическую клинику для оказания медицинской помощи.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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