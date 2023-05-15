Омич разозлился из-за шумевших под окнами студентов и выстрелил одному из них в лицо

В Омске возле общежития на улице Химиков 25-летний мужчина, проживающий там, устроил стрельбу из пневматической винтовки. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, ему не понравился шум, который устроили студенты под окнами.

Инцидент произошел вечером 14 мая. Когда терпение россиянина подошло к концу, он достал оружие и начал стрелять. Так, одна из пуль угодила 17-летнему парню прямо в лицо, задев нос. К счастью, серьезного ранения он не получил, поэтому не стал обращаться в больницу за помощью. А вот полиция на место происшествия все-таки приехала и задержала разгневанного жильца общежития. Винтовка была изъята.

По информации РИА Новости, агрессию по отношению к студентам мужчина стал показывать из-за маленького ребенка, который не мог уснуть после 23:00, так как было слишком шумно. Сами же молодые люди пояснили, что тоже проживают в этом общежитии, но вышли поздно на улицу, услышав сигнализацию. На данный момент правоохранители проверяют показания.

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