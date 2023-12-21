Постоялец подмосковного пансионата зарезал соседа по комнате из-за шума

В пансионате в подмосковном Ногинске 73-летний мужчина зарезал своего 57-летнего соседа по комнате. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, пенсионер был недоволен тем, что его сосед по комнате вел себя слишком шумно и не давал спать. Тогда он вытащил нож и накинулся на россиянина. Постоялец пансионата нанес несколько ударов оппоненту, вследствие чего тот скончался на месте.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Другие подробности ЧП в настоящий момент неизвестны.

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