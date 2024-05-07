Подрабатывающий курьером школьник сделал дома лабораторию по производству взрывчатки и попался

Домашнюю лабораторию по изготовлению взрывчатки нашли у школьника в Москве. Ученик 10 класса подрабатывал курьером, чтобы на свои средства покупать компоненты. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на свой источник.

Сотрудники ФСБ и полиции выяснили, что 17-летний подросток создал у себя дома лабораторию по производству взрывчатки. Школьник проживает в доме на Алтуфьевском шоссе, где были обнаружены канистры с ацетоном, серная кислота и другие компоненты. В разговоре с правоохранителями подросток заявил, что является «неформалом» и сторонником радикальных субкультур. По его словам, в шестом классе его заинтересовала химия, с этого все и началось. Потом он стал читать различную литературу и пробовал синтезировать взрывчатку в домашних условиях.

Для покупки необходимых компонентов десятиклассник устроился работать доставщиком еды. Сейчас в отношении него начата проверка.

Ранее мы писали о том, что в российской школе шестиклассники организовали бойцовский клуб на переменах. Все происходило в Ленинградской области. Там подростки избивали друг друга, используя руки и ноги, под восторженную реакцию других детей. Инциденты попали на камеру.

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