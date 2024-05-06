Обвиняемый в убийстве Салтанат Бишимбаев процитировал Гитлера в последнем слове

Обвиняемый в убийстве жены Салтанат Куандык Бишимбаев процитировал Гитлера в суде. Он употребил фразу в последнем слове перед приговором. Об этом сообщает Казахское телеграфное агентство «КазТаг».

Вся общественность наблюдает за громким делом с участием бывшего министра экономики Казахстана. В понедельник, 6 мая он выступил перед присяжными с последним словом перед приговором. Куандык выбрал фразу, которую когда-то сказал лидер нацисткой Германии Адольф Гитлер.

«Был такой печально известный министр пропаганды в нацистской Германии в 30-х годах. Его знаменитое выражение было таким: "Чем ужаснее будет наша ложь, тем легче в нее поверят люди". Вот так и в моем деле», – заявил Бишимбаев.

Напомним, что эти слова часто приписывают Йозефу Геббельсу. Бишимбаев имел в виду именно его.

Напомним, что экс-министра экономики судят по двум уголовным статьям: об убийстве с особой жестокостью и истязании. Куандык отрицает обвинения и соглашается только с тем, что нанес супруге тяжкие телесные повреждения. Напомним, что истязания девушки попали на камеры видеонаблюдения, которые обсуждали СМИ. Мужчина уверяет, что не хотел убивать Салтанат.

Ранее брат Салтанат Нукеновой объяснил, почему не забрал сестру у Бишимбаева.