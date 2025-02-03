Экс-военный и бизнесмен: установлена личность пострадавшего при взрыве в «Алых парусах»

Одним из пострадавших при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве был 41-летний военнослужащий ВС РФ в отставке. Об этом 3 февраля сообщает «Регнум».

По данным агентства, после увольнения из армии мужчина занялся бизнесом — вместе с супругой они открыли частное охранное предприятие. Его родственники рассказали, что он лично охранял президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна, который мог быть потенциальной целью покушения.

В беседе с журналистами родные мужчины сообщили, что он сильно пострадал, однако находится в сознании. Его госпитализировали.

«Он такой человек, что, если ему даже если очень сильно плохо, он никогда не скажет. Он очень хороший человек, он крестный моего сына. Он находился в ЖК „Алые паруса“ как телохранитель главы Федерации бокса ДНР и создателя батальона „Арбат“ Армена Саркисяна», — приводит агентство слова собеседников.

Напомним, взрыв в «Алых парусах» прогремел утром 3 февраля. Очевидцы сообщили, что предмет, похожий на гранату, сдетонировал в холле на первом этаже.