Экс-военный и бизнесмен: установлена личность пострадавшего при взрыве в «Алых парусах»
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Одним из пострадавших при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве был 41-летний военнослужащий ВС РФ в отставке. Об этом 3 февраля сообщает «Регнум».
По данным агентства, после увольнения из армии мужчина занялся бизнесом — вместе с супругой они открыли частное охранное предприятие. Его родственники рассказали, что он лично охранял президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна, который мог быть потенциальной целью покушения.
В беседе с журналистами родные мужчины сообщили, что он сильно пострадал, однако находится в сознании. Его госпитализировали.
«Он такой человек, что, если ему даже если очень сильно плохо, он никогда не скажет. Он очень хороший человек, он крестный моего сына. Он находился в ЖК „Алые паруса“ как телохранитель главы Федерации бокса ДНР и создателя батальона „Арбат“ Армена Саркисяна», — приводит агентство слова собеседников.
Напомним, взрыв в «Алых парусах» прогремел утром 3 февраля. Очевидцы сообщили, что предмет, похожий на гранату, сдетонировал в холле на первом этаже.