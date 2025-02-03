В элитном ЖК «Алые паруса» раздался взрыв: что известно о ЧП на данный момент

Причиной взрыва в элитном ЖК «Алые паруса» может стать покушение. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

3 февраля около 10 утра раздался взрыв в ЖК «Алые паруса». Очевидцы сообщили, что предмет, похожий на гранату, рванул в холле на первом этаже. Взрыв произошел, когда несколько человек шли к выходу. По информации источника, силовики рассматривают версию о покушении.

Сейчас на месте работают экстренные службы.

ЖК «Алые паруса» находится на огороженной территории под охраной. Стоимость квартир составляет от 31 до 250 млн рублей. Среди звездных жильцов ЖК — Алла Довлатова и Екатерина Одинцова.

Ранее в Азербайджане пять человек погибли из-за взрыва гранаты, которую принес ребенок. Подробности читайте в этой новости.