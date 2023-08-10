Подозревают в педофилии: сторож пытался затащить мальчика в бытовку и поцеловать

Под Санкт-Петербургом сторож пытался затащить школьника в бытовку и поцеловать его. Об этом сообщает Фонтанка.

Источник утверждает, что по данному делу задержали охранника газопровода во Всеволожском районе. Перед этим местная 33-летняя жительница сообщила о нападении на ее сына.

Женщина рассказала, что отпустила 12-летнего сына одного кататься на квадроцикле. Но в районе деревни Вирки его остановил мужчина. По словам потерпевшего, он тянул его за руку в бытовку, пытался обнять и поцеловать. Но подростку удалось вырваться и уехать.

В результате стражи правопорядка задержали 55-летнего мужчину, зарегистрированного в Колпино. Подчеркивается, что он уже привлекался к ответственности за мужеложество и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что маньяка из Скопино задержали за вторую попытку изнасилования. В Рязанской области недавно пытались изнасиловать 17-летнюю студентку. Все это происходило в 900 метрах от дома скопинского маньяка Виктора Мохова.

Еще один случай произошел в Новотроицке. Там арестовали предполагаемого 58-летнего педофила за изнасилование четырех девочек. 30 июля мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности четырех детей на улице Пушкина в Новотроицке. Жертвами педофила стали несовершеннолетний в возрасте от 10 до 12 лет.

В рамках оперативных мероприятий подозреваемый в изнасиловании юных жителей города был задержан. Ему предъявлено обвинение.