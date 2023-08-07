Предполагаемого 58-летнего педофила арестовали за изнасилование четырех девочек в Новотроицке

Суд избрал меру пресечения в отношении 58-летнего мужчины в Новотроицке, подозреваемого в педофилии и серии изнасилований несовершеннолетних. Его арестовали на время проведения расследования, пишет РИА Новости со ссылкой на СУСК РФ по Оренбургской области.

Правоохранители поделились информацией об уголовном деле. По их данным, 30 июля мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности четырех детей на улице Пушкина в Новотроицке. Жертвами педофила стали несовершеннолетний в возрасте от 10 до 12 лет.

В рамках оперативных мероприятий подозреваемый в изнасиловании юных жителей города был задержан. Ему предъявлено обвинение. Суд учел ходатайство следствия об избрании меры пресечения фигуранту уголовного дела. Было принято решение заключить мужчину под стражу. Правоохранители в это время продолжат собирать доказательства вины предполагаемого педофила.

Ранее в Анапе задержали 49-летнего жителя Воронежской области. Мужчина устроил рейд по детским лагерям, в ходе которого изнасиловал по меньшей мере пять несовершеннолетних. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.