Маньяка из Скопино задержали за вторую попытку изнасилования
В Скопине задержали мужчину, который пытался изнасиловать 17-летнюю студентку.
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В Рязанской области недавно пытались изнасиловать 17-летнюю студентку. Все это происходило в 900 метрах от дома скопинского маньяка Виктора Мохова. Злоумышленником оказался 40-летний местный житель Михаил Борискин. Об этом сообщает Life.ru, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.
Так, ночью девушка возвращалась домой после встречи с друзьями. В какой-то момент на нее напал мужчина. Он повалил студентку на землю и сорвал с нее одежду, желая изнасиловать. Однако несовершеннолетней удалось вырваться из его рук и убежать.
Выяснилось, что надругаться над девушкой хотел Михаил Борискин, который уже успел отсидеть за аналогичное преступление. К тому же у него есть еще одна судимость – за кражу.
Мужчина вышел из колонии строгого режима всего два месяца назад, и теперь его снова задержали. Со вторым скопинским маньяком сейчас общаются следователи и стражи правопорядка.
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