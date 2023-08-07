Маньяка из Скопино задержали за вторую попытку изнасилования

В Рязанской области недавно пытались изнасиловать 17-летнюю студентку. Все это происходило в 900 метрах от дома скопинского маньяка Виктора Мохова. Злоумышленником оказался 40-летний местный житель Михаил Борискин. Об этом сообщает Life.ru, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

Так, ночью девушка возвращалась домой после встречи с друзьями. В какой-то момент на нее напал мужчина. Он повалил студентку на землю и сорвал с нее одежду, желая изнасиловать. Однако несовершеннолетней удалось вырваться из его рук и убежать.

Выяснилось, что надругаться над девушкой хотел Михаил Борискин, который уже успел отсидеть за аналогичное преступление. К тому же у него есть еще одна судимость – за кражу.

Мужчина вышел из колонии строгого режима всего два месяца назад, и теперь его снова задержали. Со вторым скопинским маньяком сейчас общаются следователи и стражи правопорядка.

Ранее мы писали, что суд оставил в силе пожизненное заключение для казанского стрелка Ильназа Галявиева.