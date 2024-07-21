Подозрения на суицид: экс-министра спорта Дагестана госпитализировали с травмами из СИЗО

Из СИЗО «Матросская тишина» госпитализировали с травмами бывшего министра спорта Дагестана и экс-мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова. По данным mk.ru, 68-летний мужчина хотел покончить с собой.

В ночь на 20 июля мужчину обнаружили в камере, где он содержался, с повреждениями, характерными для попытки суицида. Пострадавшего доставили в НИИ им. Склифосовского.

Магомедова задержали в октябре 2023 года вместе с начальником управления физкультуры, спорта и подготовки резерва Минспорта республики Халитбегом Махачевым по обвинению в растрате. Речь идет о периоде с 2012 по 2021 год, когда Магомедов работал министром.

До этого в Санкт-Петербурге нашли тела двух влюбленных подростков – девочки 16-ти лет и мальчика 17-ти лет. Мать подростка подозревает, что они совершили суицид.

Ранее в Подмосковье школьник пообещал учителю расстрелять одноклассников и покончить с собой из-за провала на ОГЭ.