Мать подозревает суицид: тела двух подростков нашли в квартире в Петербурге

В Санкт-Петербурге устанавливаются обстоятельства смерти двух подростков – девочки 16-ти лет и мальчика 17-ти лет. Они были найдены мертвыми в квартире. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, обнаружила тела мама школьницы. Оказалось, что она жила отдельно от родительницы в апартаментах, оставленных бабушкой. 28 мая несовершеннолетняя не выходила на связь с матерью, поэтому женщина решила прийти к ней в гости. Когда она вошла в квартиру, то увидела свою дочь и ее молодого человека. Они были полураздеты, лежали валетом на кровати и не подавали признаков жизни.

Решив, что подростки совершили парное самоубийство, россиянка позвонила в полицию, и на место прибыли правоохранители. Отмечается, что никаких записок школьники не оставили. На данный момент точная причина смерти неясна. Выяснение все обстоятельств продолжается.

Ранее российскую туристку нашли мертвой в турецком отеле. 39-летняя женщина отдыхала в Анталье. Тревогу забили сотрудники гостиницы, так как путешественница долгое время не выходила на связь.