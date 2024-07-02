Идею подал отец: школьник пообещал учителю расстрелять одноклассников и покончить с собой из-за провала на ОГЭ

В Подмосковье подросток расстроился из-за плохо сданных экзаменов, поэтому сообщил учительнице, что собирается расстрелять одноклассников и покончить с собой. Но его вовремя удалось остановить. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник рассказал, что девятиклассник получил плохие результаты по ОГЭ, из-за чего его сильно ругал отец. По словам мальчика, родитель был так зол, что сказал ему совершить самоубийство. После этого подросток связался с классным руководителем и заявил о намерении устроить массовый расстрел в школе. Преподаватель обратился в полицию.

Домой к мальчику нагрянули силовики и провели обыск. Оружие у него не нашли. На допросе школьник признался, что на самом деле не стал бы убивать одноклассников, а вот о суициде задумывался.

Сейчас подросток находится в психиатрической больнице. С отцом работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Твери задержали подростка, собиравшегося устроить массовый расстрел в колледже.