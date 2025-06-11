«Подговорили и подкупили»: адвокат многоженца Сухова ответил на обвинения дочери в домогательствах

Адвокат многоженца Ивана Сухова заявил, что обвинившая отца в домогательствах дочь оклеветала его. По мнению Александра Почуева, девочку подкупили. Об этом он рассказал в беседе с MSK1.RU.

Защитник Сухова отметил, что у них есть доказательства того, что это оговор. Сам многоженец дает показания в Следственном комитете и считает себя невиновным.

«Подговорили и подкупили. Дело в том, что человек, еще недавно ставший совершеннолетним, психологически незрелый, эта интрига чуть позже раскроется нами. Она находилась в определенного рода зависимости, этим воспользовалось ток-шоу. Даже обращая внимание на характер обвинений, там не звучит ничего конкретного», — высказался адвокат.

Ранее мы писали о том, что именно рассказала дочь Сухова о домогательствах отца. Девочка до 14 лет не жила с отцом. Потом мать отправила ее к нему на перевоспитание, так как заподозрила в курении. У папы подросток провела 4 месяца. За это время случилось «много неприятных ситуаций», рассказала девушка.

Также стало известно о реакции Сухова на исповедь дочери. Он заявил, что у него все хорошо.