Многоженец Иван Сухов впервые высказался после обвинений дочери в домогательствах

Многоженец Иван Сухов, которого родная дочь обвинила в домогательствах, впервые прокомментировал ситуацию. В разговоре с изданием 360.ru он подтвердил, что знаком с содержанием шокирующего интервью.

«Да, видел», — кратко ответил Сухов на вопрос о скандальном эфире.

Несмотря на серьезные обвинения, мужчина дал понять, что у него нет никаких проблем.

«С божьей помощью, все хорошо», — пояснил он.

Напомним, в программе «Пусть говорят» дочь Анна рассказала, что отец принуждал ее к сексуальному контакту с 14 лет. После повторного случая девушка сбежала из дома, предположив, что другие сестры также могли подвергаться домогательствам.

Сухов категорически отвергает эти обвинения, называя их вымыслом. По данным его адвоката, мужчина готов явиться в Следственный комитет для дачи показаний.

Ранее мы писали о том, что именно рассказывала дочь многоженца Сухова о домогательствах.