Многоженец Иван Сухов впервые высказался после обвинений дочери в домогательствах
© Кадр из YouTube-канала Саши Сулим
Многоженец Иван Сухов, которого родная дочь обвинила в домогательствах, впервые прокомментировал ситуацию. В разговоре с изданием 360.ru он подтвердил, что знаком с содержанием шокирующего интервью.
«Да, видел», — кратко ответил Сухов на вопрос о скандальном эфире.
Несмотря на серьезные обвинения, мужчина дал понять, что у него нет никаких проблем.
«С божьей помощью, все хорошо», — пояснил он.
Напомним, в программе «Пусть говорят» дочь Анна рассказала, что отец принуждал ее к сексуальному контакту с 14 лет. После повторного случая девушка сбежала из дома, предположив, что другие сестры также могли подвергаться домогательствам.
Сухов категорически отвергает эти обвинения, называя их вымыслом. По данным его адвоката, мужчина готов явиться в Следственный комитет для дачи показаний.
Ранее мы писали о том, что именно рассказывала дочь многоженца Сухова о домогательствах.