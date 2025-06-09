«Заставил прикасаться к нему»: старшая дочь многоженца Сухова рассказала о домогательствах отца в 14 лет

Старшая дочь многоженца Ивана Сухова Анна сообщила, что в возрасте 14 лет отец домогался ее. Сейчас девушке 19, она раскрыла правду в эфире Первого канала.

Анна до 14 лет не жила с отцом. Потом мать отправила девочку к нему на перевоспитание, так как заподозрила в курении. У папы подросток провела 4 месяца. За это время случилось «много неприятных ситуаций», рассказала девушка.

Пять лет назад отец взял девочку на отдых. Анна утверждает, что отец «совершил действия полового характера».

«„Дочь, закрой глаза“, — сказал он мне тогда. Все длилось две минуты. Потом уже до меня дошло, спустя годы, что это было — он заставил меня прикасаться к нему», — поделилась Сухова.

По ее словам, это повторилось позже. Анна говорит: отец убеждал, что она «будет все уметь и правильно делать». При этом Анна отметила, что со стороны отца было не изнасилование, а развратные действия.

Подруга Анны Оксана Штуклер призналась, что Сухова жаловалась ей на сексуальное насилие со стороны отца.

«Также вел себя по отношению к другим дочкам — одной было 12 лет. Она не говорит, потому что боится», — сообщила приятельница.

Ранее Анна утверждала, что отец эгоист и очень высокого мнения о себе.