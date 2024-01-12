Под Волгоградом в поле нашли окоченевший труп мужчины, засыпанный снегом

Под Волгоградом в поле обнаружили окоченевший труп мужчины. Тело было засыпало снегом. Пока личность умершего установить не удалось. Об этом сообщает V1.ru.

По данным источника, скончавшегося мужчину нашли местные жители села Верхнепогромное. Предварительно, увидели труп совершенно случайно, после чего россияне обратились в полицию.

Следователи отметили, что пока неизвестно, кем являлся волгоградец. На вид ему было около 35—40 лет. Как именно он умер и при каких обстоятельствах оказался один в поле в мороз, устанавливается. Организованы проверки.

Ранее в Турции завершились поиски пропавшей россиянки. Ее тело обнаружили у подножья горы Чалыш, находящейся в нескольких километрах от отеля, в котором останавливалась женщина. По предварительным данным, ее могли убить. Напомним, что она прибыла в Кемер, чтобы провести новогодние праздники, однако 8 января так и не вернулась домой. В последний раз она выходила на связь с родными 3 января.

Также недавно в Каменске-Уральском нашли насмерть замерзшую женщину на улице. Как именно она оказалась в мороз без верхней одежды, неизвестно.