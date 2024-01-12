Могли похитить: найдено тело пропавшей в Турции российской туристки

Тело пропавшей девять дней назад российской туристки найдено в Турции, что указывает на предварительное убийство. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

40-летняя Надежда прибыла на курорт в поселке Кириш, в районе Кемера, 31 декабря. Планировалось, что она вернется 8 января. Однако 3 января туристка исчезла.

В номере отеля оставались ее вещи и документы. По словам сотрудников, в четверг женщина ушла в горы и не вернулась. Беспокойные родственники подняли тревогу, и начались поиски. Накануне у подножья горы Чалыш, несколько километров от отеля, был обнаружен телефон россиянки.

Более 350 российских волонтеров приняли участие в поисках по всему району, включая запертые на зимовку дома. Местные власти задействовали кинологов с собаками. Сегодня, 12 января тело Надежды было обнаружено. По предварительной версии, ее могли похитить с целью выкупа.

Ранее мы писали о том, что возле жилого дома в Москве найдено тело убитой женщины в строительном мешке. Как стало известно, мертвую россиянку обнаружили 12 января на Парковой улице. На теле были замечены следы насильственной смерти. Однако пока не удалось установить, что именно произошло с женщиной и при каких обстоятельствах она скончалась.