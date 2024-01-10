В Каменске-Уральском нашли насмерть замерзшую женщину на улице

В Каменске-Уральском женщина замерзла насмерть на улице. Ее попытались спасти, но было уже поздно. Об этом сообщает издание E1.ru.

По данным источника, полученным от пресс-секретаря ГУ МВД по региону, россиянка была найдена 8 января у подъезда дома на Шестакова. В ту ночь температура воздуха была равна минус 17 градусам. Когда очевидцы заметили женщину, они попытались ее отогреть, но ничего не помогло. Еще до приезда скорой помощи она скончалась. Причина смерти – переохлаждение. Она была определена по результатам судмедэкспертизы.

Пока неизвестно, что делала жительница Свердловской области в мороз на улице. На ней не было верхней одежды, только штаны, кофта и ботинки. Родственников погибшей отыскать не удалось. Сейчас их ищет полиция.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина обнаружил в сугробе полуголую девятиклассницу. В больнице установили, что девушка была под действием запрещенных препаратов. На данный момент она находится в реанимации в состоянии средней тяжести.