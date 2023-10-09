В Петербурге суворовцы надышались хлоркой при уборке туалета и попали в больницу

В Санкт-Петербурге курсанты Суворовского училища надышались хлоркой во время уборки туалета и оказались в больнице. Об этом сообщает издание Фонтанка.

По информации источника, 16-летние юноши были ответственны за чистоту санузла. Чтобы справиться с загрязнениями, они смешали в ведре хлорку и средство от ржавчины, после чего приступили к уборке. Вот только длительное нахождение в помещении с бытовой химией сказалось на их самочувствии.

Вечером курсантам стало резко плохо. В казарму на Кронштадтскую пришлось вызвать бригаду скорой помощи. Как оказалось, в результате вдыхания паров они получили острое ингаляционное отравление. Всех пострадавших доставили в больницу. Их состояние на данный момент не уточняется.

Ранее в Новокузнецке подросток оказался в медицинском учреждении после того, как в тире, в котором он работал, ему в глаз выстрелил мужчина. Юноше не смогли оказать вовремя помощь, поэтому сейчас нет информации, удастся ли ему восстановить зрение или же нет. Стрелок же свою вину отрицает и уверяет, что на курок нажал не он, а его маленький сын, и произошло это случайно.