Под Тюменью коллекторы пришли к наследникам погибшего на СВО бойца

В Ялуторовском районе Тюменской области коллекторы пришли к наследникам погибшего на специальной военной операции (СВО) военного. Об этом пишет Ura.ru.

Оказалось, что мужчина открыл кредитную карту в одном из российских банков в мае 2023 года. Впоследствии по ней образовалась задолженность, рассказали представители пресс-службы региональных судов.

«Компания обратилась в суд с требованием о возврате средств, однако ответчиками были наследники мужчины», — пояснили в ведомстве.

К тому моменту россиянин погиб при выполнении задач специальной военной операции.

Сумма долга составляла почти 256 тысяч рублей, но эти деньги компании получить не удалось. Согласно законодательству, если должник не вернулся с СВО, то его обязательства по кредитам аннулируются. В итоге в иске было отказано.

Ранее мы писали, что в Москве таксист-мигрант отказался везти раненого бойца СВО из-за военной формы. При этом со счета военнослужащего были списаны деньги за ожидание.

Также сообщалось, что бойца ММА исключили из лиги после нападения на жену участника СВО в Кирове.