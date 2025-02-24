Бойца ММА исключили из лиги после нападения на жену участника СВО в Кирове

Бойца ММА из Кирова Матвея Леванова, которого днем задержали за дискредитацию армии, нападение на жену участника спецоперации и нацистские лозунги, исключили из лиги Gas Fight. Об этом сообщает «Регнум».

По данным агентства, мужчина уже записал видео с извинениями и пообещал, что делать «так больше никогда-никогда не будет». Однако руководство спортивной организации предприняло в отношении Леванова крайние меры.

«Мы поддерживаем ребят с СВО, постоянно помогая им. К сожалению, не все разделяют эти ценности. В связи с недопустимым поведением, несовместимым с духом нашей лиги, мы приняли решение исключить Матвея Леванова из числа участников Gas Fight», — приводит «Регнум» официальное заявление лиги.

Напомним — 22 февраля в Сети появилось видео, на котором мужчина громко выкрикивает нацистские лозунги, критически отзывается о действиях Вооруженных сил России и пытается атаковать прохожую на улице. После этого он был задержан силовиками.

Ранее мы писали о том, что в одной из школ Энгельса отец ученика жестоко избил ветерана боевых действий в Донбассе и Сирии на глазах у детей.