На Урале лыжник ударил кулаком в голову не уступившего ему лыжню подростка

В Златоусте сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который ударил не уступившего ему лыжню школьника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Уточняется, что ЧП произошло 16 декабря на соревнованиях на стадионе имени Ишмуратовой. Россиянин в агрессивной форме попросил 15-летнего подростка уступить ему лыжню, но получил отказ. Тогда мужчина ударил несовершеннолетнего по лицу и сломал одну из принадлежащих ему палок.

О произошедшем правоохранителям сообщили родители молодого человека. Агрессора доставили в полицию для дачи пояснений по факту инцидента. Известно, что нападавшим оказался ранее судимый житель области 1973 года рождения.

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