В Москве избили подростка, кинувшего в прохожего петарду, об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 3 декабря. Подростки кидали хлопушки в снег во дворе дома по улице Маршала Чуйкова. В какой-то момент из подъезда вышли женщина и мужчина, под ноги которых прикатилась очередная петарда. Когда она взорвалась, никакого физического ущерба мужчина не получил, но тут же направился в сторону одного из подростков.

Парень бросился наутек, но по пути потерял кроссовок. Когда мужчина настиг хулигана, тот брызнул ему в лицо перцовым баллончиком. Соседи вызвали полицию, вот только подросток настаивает на том, что мужчина его избил и именно он виноват в случившемся. Мать несовершеннолетнего написала заявление в полицию. Впрочем, встречное заявление написал и пострадавший от баллончика мужчина. Теперь правоохранителям предстоит разобраться в этом непростом деле.

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