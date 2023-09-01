Под Санкт-Петербургом девушка откусила ухо 37-летнему парню во время секса. Об этом сообщает портал Life.ru .

Местная жительница позвонила ночью в скорую помощь и сказала, что в порыве страсти откусила часть уха возлюбленному. По ее словам, она хотела лишь прикусить мочку парня, но не рассчитала силы.

Приехав на место вызова, медики обнаружили, что откушенная мочка лежала у кровати. Несмотря на полученную травму, потерпевший отказался от госпитализации. Также мужчина не стал писать на возлюбленную заявление в полицию.

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