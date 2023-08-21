Прямо под деревом: женщина умерла во время секса в сквере

В Москве женщина умерла во время секса в общественном месте. Все случилось в сквере на северо-западе столицы. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, все произошло средь бела дня в месте, где ходит множество людей. Очевидцы обратились в полицию в 16:30. Они рассказали, что недалеко от выхода из метро «Тушинская» мужчина с женщиной совершали половой акт прямо на поляне. Правоохранители задержали 39-летнего мужчину, его личность установлена.

По словам задержанного, ночью он познакомился с неизвестной. Они несколько часов подряд употребляли спиртное, а после решили развлечься на поляне под деревом. Во время секса женщина перестала подавать признаки жизни.

Отмечается, что личность умершей пока не установлена. Также выясняется причина ее смерти.

Ранее мы писали о том, как в Подмосковье мужчина и восьмиклассница занялись сексом в гараже и умерли, задохнувшись. В Орехово-Зуево 5 марта были обнажены два трупа – 15-летней школьницы и 27-летнего мужчины. Они спали в обнимку в гараже после бурной ночи и погибли от нехватки кислорода в закрытом помещении из-за работающей машины.

Тела обнаружил родной брат мужчины. Он незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи, но было уже поздно.