В Подмосковье мужчина и восьмиклассница занялись сексом в гараже и умерли, задохнувшись

В подмосковном Орехово-Зуево 5 марта были обнажены два трупа – 15-летней школьницы и 27-летнего мужчины. Они спали в обнимку в гараже после бурной ночи и погибли от нехватки кислорода в закрытом помещении из-за работающей машины. О произошедшем сообщил Пятый канал.

По предварительной информации, иностранец состоял в романтических отношениях с несовершеннолетней девушкой, обучающейся в восьмом классе. В минувшее воскресенье влюбленные решили уйти в укромное место и придаться там любви. Для удовлетворения своих желаний они выбрали гараж мужчины, а после секса не захотели расходиться по домам, это и привело к трагическим последствиям.

Заснула пара с десятилетней разницей в возрасте в обнимку прямо на диване в гараже. Вот только любовники не подумали заглушить автомобиль, находившийся в этом же помещении. Ночью кислорода стало катастрофически мало, и по итогу они умерли во сне.

Тела обнаружил родной брат мужчины. Он незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи, но было уже поздно. Школьница и ее взрослый избранник скончались, и реанимировать их не удалось. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Отмечается, что смерть наступила примерно за три-четыре часа до того, как в гараж заглянул родственник погибшего.

На данный момент продолжается выяснение всех обстоятельств дела. Удалось узнать, что 16-летняя школьница была из неполноценной семьи, но на учете не состояла. А иностранец не был нигде трудоустроен.

Ранее в Подмосковье 73-летний пенсионер упал в канализацию и захлебнулся сточными водами. Неизвестно, в каком состоянии мужчина находился на тот момент, но он зачем-то принес с собой на работу грабли перед смертью.