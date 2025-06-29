Под Петербургом курьера маркетплейса обвинили в насилии над шестилетним сыном

В Ленинградской области 38-летний курьер маркетплейса надругался над малолетним сыном на даче. Инцидент произошел во Всеволожском районе.

По данным Konkretno.ru, накануне полицейские увидели в социальных сетях сообщение о том, что в СНТ «Малинка» курьер маркетплейса совершает насильственные действия сексуального характера в отношении шестилетнего сына.

Когда правоохранители приехали на место, они застали в дачном домике мальчика и его 37-летнюю мать, которая была пьяна. Ребенка отправили в больницу. Отца задержали в соответствии со статьей 132 УК РФ.

Ранее в Москве девушка обвинила отчима в многолетних изнасилованиях. Она рассказала обо всем матери, а та отправилась в полицию.

Также мы писали, что в Москве 70-летнего пенсионера задержали за изнасилование 5-летней девочки в 1977 году. Мужчину отправили в СИЗО.