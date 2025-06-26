В Москве 70-летнего пенсионера задержали за изнасилование 5-летней девочки

В Москве задержали пенсионера по делу об изнасиловании 5-летней девочки в 1977 году. Мужчину отправили в СИЗО.

Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По его информации, полвека назад 23-летний мужчина увидел ребенка на улице Фомичевой и совершил противоправные действия. Злоумышленника искали около года, но так и не поймали. В 1978 году следствие было приостановлено.

Спустя время улики по этому делу проанализировали с использованием современных технологий, сообщает источник. Личность преступника удалось установить. Оказалось, что виновник также живет в столице.

Его отправили в СИЗО и в дальнейшем будут судить по Уголовному кодексу 1962 года.

Ранее сообщалось, что в Одессе гулявшую во дворе 7-летнюю девочку нашли в коробке под лестницей жилого дома убитой и изнасилованной.