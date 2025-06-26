Звал в комнату, когда матери не было дома: девушка из Москвы обвинила отчима в многолетних изнасилованиях

В Москве девушка сообщила, что отчим насиловал ее на протяжении 7 лет. 25 июня она рассказала обо всем матери – вместе с дочерью родительница отправилась в полицию.

Подробности сообщает Telegram-канал Baza.

По словам пострадавшей, изнасилования начались в 2018 году – на тот момент ей было 11 лет. Она проживала в квартире с матерью, бабушкой, братом, сестрой и отчимом.

Приставания начались, когда однажды девочка легла посмотреть, как отчим играет в компьютерные игры. Со временем мужчина стал более настойчив.

С переездом в новую квартиру в 2021 году отчим регулярно звал девочку к себе в комнату, когда матери не было дома. Чтобы падчерица не забеременела, он заставлял принимать противозачаточные таблетки. Мужчина также угрожал лишить ее квартиры в случае, если о происходящем кто-либо узнает.

Только спустя 7 лет девушка рассказала обо всем подруге. Та посоветовала поделиться с матерью. В итоге мать с дочерью отправились в полицию писать заявление.

Ранее сообщалось, что в Москве раскрыли изнасилование 1977 года. Преступнику сейчас 70 лет, он задержан и отправлен в СИЗО.