Под Петербургом гимназист попал в реанимацию после употребления снюса
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В городе Тихвин Ленобласти 12-летний учащийся гимназии оказался в реанимации после того, как употребил снюс на перемене. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
По информации источника, школьник вместе с друзьями сходил в близлежащий магазин за никотиновыми подушечками между уроками. После этого компания их использовала. В итоге одному из несовершеннолетних стало плохо, его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
В настоящий момент состояние гимназиста оценивается как крайне тяжелое. Известно, что шестиклассник воспитывается в полной семье.
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