Россиянка сделала пластику в квартире хирурга и утратила способность закрывать глаза

Жительница Москвы лишилась способности закрывать глаза после пластики на дому. Об этом пишет 360.ru.

Пострадавшая москвичка рассказала, что пластический хирург предложила ей сделать блефаропластику в своей квартире. При этом медик убедила ее, что все предыдущие пациентки остались довольны результатами. Однако, как уточнила жительница столицы, во время операции специалист отрезала ей лишнюю кожу, вследствие чего образовался выворот века.

«После операции у меня огромные гематомы под глазами, начали выворачиваться веки, началось сильное слезотечение. Я поняла, что что-то не так. Но она продолжала убеждать, что симптомы пройдут, кожа подтянется», — поделилась пострадавшая.

Россиянка подчеркнула, что заплатила за процедуру порядка 40 тысяч рублей. Врачи, которые работают в другой клинике, заявили, что женщина нуждается в реконструкции нижних век.

В настоящий момент москвичка обратилась в полицию.

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