Десять подростков госпитализировали после массовой драки кадетов в Уфе

В Уфе десять подростков госпитализировали после массовой драки кадетов. Как сообщает РЕН ТВ, уже возбуждены уголовные дела, проводятся проверки и экспертизы.

По данным прокуратуры Башкортостана, все произошло 25 ноября в общеобразовательной школе-интернате с первоначальной летной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза М.Г. Гареева. После массовой драки кадетов нескольким подросткам понадобилась помощь врачей – некоторым ее оказали на месте, а другим понадобилась госпитализация.

Сотрудникам полиции в ходе проверки предстоит установить обстоятельства и причины драки. Отмечается, что после инцидента возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Халатность».

Кроме того, будут проведены экспертизы, которые помогут установить причины инцидента и степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших школьников.

РИА Новости со ссылкой на минздрав Башкирии сообщает, что госпитализированы десять несовершеннолетних ребят.

Ранее мы писали о том, что родители обвинили учителя ОБЖ в рукоприкладстве. Они изучили кадры с камер видеонаблюдения и заявили на мужчину в полицию.

Также стало известно о том, что на сына актера из «Улиц разбитых фонарей» заявила в полицию экс-супруга. Она обвинила его в домогательствах и призналась, что боится за их общего ребенка. Мужчина вышел на связь и рассказал свою версию событий.